"Ребенок уже тонул": в Печоре мужчина чудом спас из реки 14-летнего мальчика

В Печоре 68-летний Виталий Старцев, рискуя своей жизнью, вытащил из воды 14-летнего подростка. Двое мальчиков отдыхали на речке и попали в глубокую яму. Рядом оказалась только супружеская пара, которая услышала крики о помощи. Журналист “Про Город Сыктывкар” пообщался с женой героя, который спас мальчика, и узнал, как все произошло.

Напомним, инцидент случился около пяти вечера 18 июля. Как рассказала жена Виталия Старцева, они с мужем рыбачили в тот день. Неподалеку от них отдыхали трое подростков. И вдруг супружеская пара услышала крики о помощи.

“Мы уже собирались уезжать и я услышала крики “Помогите!”. Смотрю, на берегу стоит мальчик, и двое ребят в воде бултыхаются. Мой муж сперва подумал, что они просто развлекаются. Но я вижу, что двое мальчиков прямо барахтаются. И говорю мужу, что они тонут. В итоге мы поехали к ним на квадроцикле”, — рассказала женщина.

Когда супруги Старцевы подъехали ближе, то поняли, что мальчики попали в глубокую яму. Женщина сразу же вызвала МЧС.