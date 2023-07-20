"Ребенок уже тонул": в Печоре мужчина чудом спас из реки 14-летнего мальчика
- 21:10 20 июля
- 12+
- Марина Ладанова
В Печоре 68-летний Виталий Старцев, рискуя своей жизнью, вытащил из воды 14-летнего подростка. Двое мальчиков отдыхали на речке и попали в глубокую яму. Рядом оказалась только супружеская пара, которая услышала крики о помощи. Журналист “Про Город Сыктывкар” пообщался с женой героя, который спас мальчика, и узнал, как все произошло.
Напомним, инцидент случился около пяти вечера 18 июля. Как рассказала жена Виталия Старцева, они с мужем рыбачили в тот день. Неподалеку от них отдыхали трое подростков. И вдруг супружеская пара услышала крики о помощи.
“Мы уже собирались уезжать и я услышала крики “Помогите!”. Смотрю, на берегу стоит мальчик, и двое ребят в воде бултыхаются. Мой муж сперва подумал, что они просто развлекаются. Но я вижу, что двое мальчиков прямо барахтаются. И говорю мужу, что они тонут. В итоге мы поехали к ним на квадроцикле”, — рассказала женщина.
Когда супруги Старцевы подъехали ближе, то поняли, что мальчики попали в глубокую яму. Женщина сразу же вызвала МЧС.
“Муж сразу в одежде подскочил и кинулся в воду. В итоге попал в эту яму, и одежда стала его тянуть вниз. Потом он вернулся снова на берег и снял все с себя и снова кинулся в воду”, — говорит жена Виталия Старцева.
Один из мальчиков был не так далеко от берега и смог самостоятельно доплыть до суши.
“Сперва мой муж пытался спасти мальчика поближе, но увидел, что второй ребенок уже уходил под воду. Поэтому он стал идти к нему. Я испугалась, что мой муж сам утонет. Он уже устал, сил не хватало. В итоге он с третьего раза доплыл до того дальнего мальчика и схватил его за руку. Подросток чуть сам не потопил его: он схватился за шею моего мужа. В итоге получилось его отцепить и вытащить на берег за руку”, — вспоминает жительница Коми.
Как рассказала женщина, мальчик, которого спасли не мог ходить после случившегося.
“У него уже сил не осталось. Он мог стоять, но не мог идти. Уже после того, как мы вытащили мальчика, приехала полиция и МЧС. Спасатели взяли ребенка и отвезли домой”, — говорит супруга героя.
У жительницы Коми после случившегося был шок.
“Мы с мужем в ту ночь не могли уснуть. У меня был шок. Там пляжа-то никакого нет. Течение сильное. Если бы мой муж не спас их, то МЧС бы просто не успели приехать — ребенок бы утонул”, — отметила женщина.
После случившегося мама спасенного мальчика поблагодарила мужа жительницы Печоры.
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