Житель Коми спас двоих тонущих подростков
- 16:50 19 июля
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- Служба новостей
В Печоре отдыхающий на пляже мужчина спас двух тонущих в реке подростков. Об этом рассказал один из тех самых детей, 14-летний Алексей, пишет “Комиинформ”.
Все случилось около пяти вечера 18 июля. Подростки отдыхали на берегу реки между дамбой и лесокомбинатом. В какой-то момент они решили искупаться, но не стали уходить далеко от берега. Один из них замерз и вышел из воды, а двое решили устроить заплыв подальше. Тогда то они и поняли, что течение становится все сильнее, и стали звать на помощь.
Их друг, сидя на берегу, услышал крик о помощи и обратился к отдыхающей на пляже паре. Они вызвали МЧС, но мужчина решил, что дожидаться спасателей времени нет и принял решение самостоятельно спасать детей.
"Мы не чувствовали дна. Очень сильно испугались. Были моменты, когда хотелось сдаться, но не стали этого делать", — поделился Алексей.
Михаил, так зовут мужчину, который пришел на помощь детям, зашел в воду и поочередно начал вытаскивать их из воды. В результате ни один из мальков не пострадал, они оба оказались на суше.
Мать одного из подростков, узнав об инциденте, была очень взволнована. На следующее утро она опубликовала в соцсетях пост-благодарность мужчине, который оказал помощь ее сыну.
"Хочу выразить огромнейшую благодарность мужчине, спасшего моего сына, когда он тонул вчера вечером в реке на пристани. Боюсь представить, что бы было, если бы вы не оказались рядом с ним в это время. Прошу вас связаться со мной, хотелось бы лично поблагодарить. Также отдельное спасибо бригадам МЧС и скорой помощи, оказавшими помощь сыну, когда он был на берегу", — написала мама Алексея.
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