Житель Коми спас двоих тонущих подростков

В Печоре отдыхающий на пляже мужчина спас двух тонущих в реке подростков. Об этом рассказал один из тех самых детей, 14-летний Алексей, пишет “Комиинформ”.

Все случилось около пяти вечера 18 июля. Подростки отдыхали на берегу реки между дамбой и лесокомбинатом. В какой-то момент они решили искупаться, но не стали уходить далеко от берега. Один из них замерз и вышел из воды, а двое решили устроить заплыв подальше. Тогда то они и поняли, что течение становится все сильнее, и стали звать на помощь.

Их друг, сидя на берегу, услышал крик о помощи и обратился к отдыхающей на пляже паре. Они вызвали МЧС, но мужчина решил, что дожидаться спасателей времени нет и принял решение самостоятельно спасать детей.

"Мы не чувствовали дна. Очень сильно испугались. Были моменты, когда хотелось сдаться, но не стали этого делать", — поделился Алексей.

Михаил, так зовут мужчину, который пришел на помощь детям, зашел в воду и поочередно начал вытаскивать их из воды. В результате ни один из мальков не пострадал, они оба оказались на суше.

Мать одного из подростков, узнав об инциденте, была очень взволнована. На следующее утро она опубликовала в соцсетях пост-благодарность мужчине, который оказал помощь ее сыну.