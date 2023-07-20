Зацелует судьба: Тамара Глоба назвала сразу три знака зодиака, которых ждет успех осенью

Известный астролог Тамара Глоба заявила, что осенью представители трех знаков зодиака обретут истинное счастье. Говорится о Раках, Львах и Рыбах. "Представителям этих созвездий обещана удача в любви, финансовых начинаниях, спорте и творчестве. Будет много путешествий и приключений", – приводит слова Глобы teleprogramma.

Кроме того, астролог назвала и знак, который совсем скоро будет купаться в деньгах. Такая невероятная удача улыбнется Скорпиону. При этом всех материальных благ ему хватит вплоть до 2026 года. Скорпионы начнут набивать кошельки после серьезных перемен в профессиональной сфере, которая ждет их уже в июле-августе 2023 года.