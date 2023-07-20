Зацелует судьба: Тамара Глоба назвала сразу три знака зодиака, которых ждет успех осенью
- 16:30 20 июля
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- Служба новостей
Известный астролог Тамара Глоба заявила, что осенью представители трех знаков зодиака обретут истинное счастье. Говорится о Раках, Львах и Рыбах.
"Представителям этих созвездий обещана удача в любви, финансовых начинаниях, спорте и творчестве. Будет много путешествий и приключений", – приводит слова Глобы teleprogramma.
Кроме того, астролог назвала и знак, который совсем скоро будет купаться в деньгах. Такая невероятная удача улыбнется Скорпиону. При этом всех материальных благ ему хватит вплоть до 2026 года. Скорпионы начнут набивать кошельки после серьезных перемен в профессиональной сфере, которая ждет их уже в июле-августе 2023 года.
Именно благодаря ему ваша карьера пойдет в гору, а доходы начнут расти не по дням, а по часам. Проблемой может стать только различие во мнениях между вами и вашими партнерами. Однако и это можно уладить, если обе стороны будут согласны идти на диалог.
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