Житель Коми отсудил у Минфина России 1,7 миллиона рублей
- 16:15 20 июля
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- Служба новостей
В Сыктывкарском горсуде рассмотрели иск жителя Воркуты к Министерству финансов РФ. Он потребовал с ведомства пять миллионов рублей компенсации за незаконное уголовное преследование.
Ранее истца и еще трех человек обвинили в присвоении 800 миллионов рублей. Следствие выдвигало версию, по которой они организовали преступную группу и незаконно заработали при помощи перевода из 3,9 миллиарда рублей около 800 миллионов на счета подконтрольных им компаний. 3,9 миллиарда составляли сумму платы за теплоснабжение, которая предназначалась ресурсоснабжающему предприятию.
В 2020 году суд оправдал всех фигурантов в виду отсутствия состава преступления и признал за мужчинами право на реабилитацию. Один из фигурантов дела решил обратиться в суд, где рассказал о моральном вреде, который ему нанесло незаконное уголовное преследование, и попросил компенсацию.
Учитывая обстоятельства, Сыктывкарский горсуд удовлетворил иск, но частично, обязав Минфин выплатить 1,7 миллиона рублей. Ответчик посчитал сумму завышенной и попытался оспорить решение, но Верховный суд Коми оставил все, как есть.
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