Житель Коми отсудил у Минфина России 1,7 миллиона рублей

В Сыктывкарском горсуде рассмотрели иск жителя Воркуты к Министерству финансов РФ. Он потребовал с ведомства пять миллионов рублей компенсации за незаконное уголовное преследование.

Ранее истца и еще трех человек обвинили в присвоении 800 миллионов рублей. Следствие выдвигало версию, по которой они организовали преступную группу и незаконно заработали при помощи перевода из 3,9 миллиарда рублей около 800 миллионов на счета подконтрольных им компаний. 3,9 миллиарда составляли сумму платы за теплоснабжение, которая предназначалась ресурсоснабжающему предприятию.