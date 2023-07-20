В Коми решили проблему с нехваткой инсулина в поликлиниках

"Информация об отсутствии инсулина не нашла своего подтверждения. Такие вопросы поступали, но на сегодняшний день инсулин в необходимом количестве во всех аптечных и медицинских учреждениях, где он должен быть, имеется", — рассказала зампред.

Зампред правительства Коми Лариса Карачева рассказала о проблеме с инсулином в столице Коми и Ухте. Во время прямой линии она заявила, что все пациенты обеспечены лекарством.

Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре нет инсулина. Горожане заявляли, что его перестали выдавать в поликлинике №3. Об этом же рассказали и жители Ухты. После этого проблемой заинтересовались следователи. Пациентов тем временем отправляли за объяснением ситуации в Минздрав, где заявили, что знают о ситуации и будут ее решать.