Щенков, которых спасли из битумной лужи в Коми, полностью отмыли

Волонтеры из Ухты наконец-то отмыли щенков, спасенных из битумной лужи, где они провели двое суток. На это ушло два дня и две бессонные ночи. Теперь жизни животных ничто не угрожает, рассказали в фонде "Добрый Город".

Как рассказали работники организации, когда 17 июля к ним привезли щенят, сотрудники и волонтеры сразу же приступили к очистке малышей от гудрона. Все дело в том, что счет шел на часы, ведь собаки находились в битумной луже под палящим солнцем и были сильно перегреты. Уже в первый день удалось снять основную массу вещества, на что ушло более 200 литров керосина и невероятное количество бутылок моющего средства.

Во второй день начался следующий этап очистки при помощи растительного масла и шампуня. К сожалению, одна из собак, девочка, все же получила химические ожоги. Ее перевели в ветеринарный кабинет для лечения.

В остальном, по словам сотрудников фонда, с собаками сейчас все хорошо. У них хороший аппетит. После всех обработок и вакцинаций щенкам понадобятся опекуны для прогулок и социализации.