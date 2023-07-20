В Усинском районе обнаружили слив нефтесодержащей жидкости

В Усинском районе обнаружили слив нефти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минприроды Коми. Как заверили в ведомстве, площадь загрязнения не превышает 90 квадратных метров, в реки нефтесодержащая жидкость не попала. Слив обнаружили на Возейском нефтяном месторождении в районе памятника "Полярный круг". На месте работает оперативная группа.





Специалисты ООО "Лукойл-Коми" заключили, что нарушителям удалось слить около 50 литров нефтесодержащей жидкости. Она скопилась в обводненных участках. Чтобы ликвидировать загрязнение, потребуется около двух суток.



Напомним, меньше месяца назад, первого июля, под Усинском зафиксировали серьезный разлив нефти. Жидкость попала в реку Колву. Тогда причиной стала авария на трубопроводе ООО "Нобель-Ойл". Обстоятельства случившегося выясняли в Следственном комитете региона.