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В Усинском районе обнаружили слив нефтесодержащей жидкости

В Усинском районе обнаружили слив нефтесодержащей жидкостииз архива "Про Город Сыктывкар"

В Усинском районе обнаружили слив нефти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минприроды Коми.

Как заверили в ведомстве, площадь загрязнения не превышает 90 квадратных метров, в реки нефтесодержащая жидкость не попала. Слив обнаружили на Возейском нефтяном месторождении в районе памятника "Полярный круг". На месте работает оперативная группа.


"Слив осуществлен в зимний период неизвестными лицами", - уточняется в сообщении.



Специалисты ООО "Лукойл-Коми" заключили, что нарушителям удалось слить около 50 литров нефтесодержащей жидкости. Она скопилась в обводненных участках. Чтобы ликвидировать загрязнение, потребуется около двух суток.

Напомним, меньше месяца назад, первого июля, под Усинском зафиксировали серьезный разлив нефти. Жидкость попала в реку Колву. Тогда причиной стала авария на трубопроводе ООО "Нобель-Ойл". Обстоятельства случившегося выясняли в Следственном комитете региона.

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