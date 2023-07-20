На Индустриальной улице в Сыктывкаре наводят "дорожный марафет"

В Сыктывкаре на улице Индустриальной дорожники навели "марафет". Так называются завершающие работы по ремонту дороги: нанесение разметки, установка дорожных знаков, пешеходных переходов, вывоз дорожно-строительного мусора.



Рабочие уже нанесли на дорожное полотно новую пластиковую разметку, на завершающей стадии работы по торфованию и монтажу водоотводных лотков на пересечении дороги с железнодорожными путями в районе Сыктывкарского ЛВЗ.



Кроме этого, на Индустриальной теперь появились три новых пешеходных перехода. Один из них установили в районе оптовых баз, еще два около водобашни и перед поворотом на улицу Орджоникидзе. А для удобства пешеходов рабочие обустроят асфальтированные подходы к переходам. На сегодняшний день выполнено 98% работ, заявили в пресс-службе столичного Дорожного хозяйства.



Напомним, ранее в столице Коми завершились ремонтные работы на пересечении улиц Коммунистическая и Первомайская. Движение на перекрестке ограничили больше, чем на двое суток. Это необходимо было сделать для демонтажа и установки нового трубопровода, реконструкция которого длится уже шесть лет.