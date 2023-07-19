В Коми закупают вакцину от ветрянки
- 17:35 19 июля
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- Служба новостей
В столице Коми, как сообщают горожане, закончилась вакцина от ветрянки. Жители обеспокоены тем, как теперь сделать ее своим детям. Нет прививки ни в платных, ни в бесплатных поликлиниках, пишет “Комиинформ”.
Как рассказали в Минздраве, паниковать не стоит, вакцину сейчас как раз закупают. Процедура, правда, продлится целых три недели.
Напомним, что с 1 июля регионы вернулись к закупкам лекарств для льготников в общем порядке, в связи с чем в Коми разработали документ, который позволит закупать их через Госаптеки. Это помогло в кратчайшие сроки возобновить поставки.
Тем времени жители Сыктывкара недавно пожаловались на отсутствие инсулина для больных.
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