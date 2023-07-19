В Коми закупают вакцину от ветрянки

В столице Коми, как сообщают горожане, закончилась вакцина от ветрянки. Жители обеспокоены тем, как теперь сделать ее своим детям. Нет прививки ни в платных, ни в бесплатных поликлиниках, пишет “Комиинформ”.

Как рассказали в Минздраве, паниковать не стоит, вакцину сейчас как раз закупают. Процедура, правда, продлится целых три недели.