В Сыктывкаре простились погибшим в ходе СВО Алексеем Бадаевым

Алексей Бадаев родился в селе Объячево Прилузского района, до начала СВО проживал в Сыктывкаре. О его гибели стало известно 11 июля.

18 июля его проводили в последний путь. Церемония прощания состоялась в Сыктывкаре. На ней присутствовал глава республики Владимир Уйба, который выразил свои искренние соболезнования родным и близким бойца.

Руководитель региона отметил, что погибший был профессиональным военным и с 2014 по 2017 годы служил по контракту в горячих точках. Он служил сапером-разведчиком и успел стать ветераном боевых действий. Владимир Уйба отметил его как человека, который всегда шел впереди и рисковал собой.

Алексей геройски погиб при защите Родины 25 июня 2023 года.