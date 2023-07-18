Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Место мэра Воркуты Ярослава Шапошникова занял Александр Камкин

Место мэра Воркуты Ярослава Шапошникова занял Александр Камкинмойбизнес11.рф / Александр Камкин

В Совете Воркуты назначили временно исполняющего обязанности мэра, который заменит Ярослава Шапошникова. Им станет руководитель администрации Заполярья — Александр Камкин, сообщает "Комиинформ".

Камкин занимает должность первого замруководителя мэра. Договор с ним будет действовать до окончания срока действия военного контракта, который заключил Шапошников. 

Наопмним, Ярослав Шапошников заявил, что пойдет служить по контракту в зону СВО. Вместе с ним из Воркуты поедет пять его коллег.  Решение, как отметил Ярослав Шапошников, было принято осознанно. 

Александру Камкину во время его работы в качестве исполняющего обязанности мэра Воркуты будут выплачивать премию в размере 265% от фактической зарплаты, а также ежемесячную надбавку за особые условия в размере 200%.

...

  • 0

Популярное

Последние новости