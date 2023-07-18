Место мэра Воркуты Ярослава Шапошникова занял Александр Камкин
- 17:00 18 июля
- 12+
- Служба новостей
В Совете Воркуты назначили временно исполняющего обязанности мэра, который заменит Ярослава Шапошникова. Им станет руководитель администрации Заполярья — Александр Камкин, сообщает "Комиинформ".
Камкин занимает должность первого замруководителя мэра. Договор с ним будет действовать до окончания срока действия военного контракта, который заключил Шапошников.
Наопмним, Ярослав Шапошников заявил, что пойдет служить по контракту в зону СВО. Вместе с ним из Воркуты поедет пять его коллег. Решение, как отметил Ярослав Шапошников, было принято осознанно.
Александру Камкину во время его работы в качестве исполняющего обязанности мэра Воркуты будут выплачивать премию в размере 265% от фактической зарплаты, а также ежемесячную надбавку за особые условия в размере 200%.
...