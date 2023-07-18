Место мэра Воркуты Ярослава Шапошникова занял Александр Камкин

В Совете Воркуты назначили временно исполняющего обязанности мэра, который заменит Ярослава Шапошникова. Им станет руководитель администрации Заполярья — Александр Камкин, сообщает "Комиинформ". Камкин занимает должность первого замруководителя мэра. Договор с ним будет действовать до окончания срока действия военного контракта, который заключил Шапошников.

Наопмним, Ярослав Шапошников заявил, что пойдет служить по контракту в зону СВО. Вместе с ним из Воркуты поедет пять его коллег. Решение, как отметил Ярослав Шапошников, было принято осознанно.