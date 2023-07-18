В Коми соцработников подозревают в краже трех миллионов рублей у пенсионера

В Воркуте вскрылась кража денег средств у 83-летнего пенсионера. В преступлении подозреваются три работника социальной службы, женщины в возрасте 38, 56 и 62 лет.

По предварительной информации, в январе этого года подозреваемые были закреплены за пожилым мужчиной для оказания ему необходимой помощи по дому. Узнав о том, что пенсионер под матрасом дома три миллиона рублей, они решились на преступление. Они украли деньги и поделили их между собой.