В Коми соцработников подозревают в краже трех миллионов рублей у пенсионера
- 15:00 18 июля
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- Служба новостей
В Воркуте вскрылась кража денег средств у 83-летнего пенсионера. В преступлении подозреваются три работника социальной службы, женщины в возрасте 38, 56 и 62 лет.
По предварительной информации, в январе этого года подозреваемые были закреплены за пожилым мужчиной для оказания ему необходимой помощи по дому. Узнав о том, что пенсионер под матрасом дома три миллиона рублей, они решились на преступление. Они украли деньги и поделили их между собой.
Во время обысков у двух подозреваемых изъяли 1 миллион рублей и 1,6 миллиона рублей соответственно. Третья успела потратить похищенное.
Подозреваемые признались в содеянном.
Напомним, ранее сообщалось, что жительница Заполярья Коми заключила фиктивный брак с гражданином Азербайджана за 25 тысяч рублей. Прокуратура, узнав об этом, обратилась в суд с просьбой расторгнуть незаконный союз.
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