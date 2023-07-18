В Сыктывкаре пропали сразу трое детей
- 13:30 18 июля
- 12+
- Служба новостей
Фото из архива "Pro Города"
17 июля сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" выезжал на поиски детей. Об этом сообщил "Комиинформ".
Оказалось, что мальчик и две девочки отдыхали в местечке Тыла-Ю, СНТ "Мелиоратор", на дачах. Дети заигрались и забыли, что наступила ночь. Родители позвонили в службу спасения.
В 22:15 на место выехали спасатели, которым по пути следования поступило сообщение, что дети вернулись домой. Помощь не потребовалась.
Напомним, отпускать детей одних летом особенно опасно, если они могут пойти на речку. В регионе за 10 лет утонул 61 ребенок. Такую статистику приводит Минздрав. Каждый год в республике погибает более 30 детей, большая часть из них тонет в водоемах.
...