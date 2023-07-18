В Сыктывкаре пропали сразу трое детей

17 июля сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" выезжал на поиски детей. Об этом сообщил "Комиинформ". Оказалось, что мальчик и две девочки отдыхали в местечке Тыла-Ю, СНТ "Мелиоратор", на дачах. Дети заигрались и забыли, что наступила ночь. Родители позвонили в службу спасения.

В 22:15 на место выехали спасатели, которым по пути следования поступило сообщение, что дети вернулись домой. Помощь не потребовалась.