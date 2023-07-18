Июль завалит купюрами: Тамара Глоба назвала знак, который выбьет крупный джекпот

Известный российский астролог Тамара Глоба назвала единственный знак зодиака, рожденные под которым смогут выйти на новый материальный уровень в июле, сообщает Teleprogramma.



Речь идет о Водолеях, астролог подчеркнула, что им необходимо прислушаться к своему внутреннему голосу, после чего они поймут, в каком направлении двигаться для достижения больших карьерных успехов. Также важно как можно больше общаться с родными и близкими людьми, так как в семье могут возникнуть неожиданные финансовые трудности.

Ранее астролог рассказала, что жизнь двух знаков зодиака кардинально изменится в августе. Представители двух зодиакальных созвездий смогут очень круто изменить свою жизнь в последний летний месяц. Согласно словам Тамары Глобы, это будут Раки и Весы.