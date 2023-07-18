С ног на голову: Глоба назвала знаки зодиака, у которых круто изменится жизнь в августе

Жизнь двух знаков зодиака кардинально изменится в августе. Представители двух зодиакальных созвездий смогут очень круто изменить свою жизнь в последний летний месяц. Согласно словам Тамары Глобы, это будут Раки и Весы. Раки

Представители водного знака взлетят по карьерной лестнице. Неожиданный рост будет связан с прошлыми заслугами и изменит в жизни Раков очень многое. Новая должность сулит перспективные проекты и новые знакомства. Появится возможность сменить место жительства из-за работы.

Весы