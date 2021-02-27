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Финансовые лайфхаки: Как проверить подлинность денег?

Финансовые лайфхаки: Как проверить подлинность денег?

27 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Можно использовать приложение для смартфонов

В 2020 году в банковской системе Республики Коми выявлено 35 поддельных банкнот Банка России разных номиналов. Среди подделок в Коми по-прежнему преобладают банкноты номиналом пять тысяч рублей - 28 штук. Также не прошли проверку на подлинность три купюры номиналом 1000 рублей, две банкноты по 100 рублей и по одной купюре номиналом 2000 и 50 рублей.

Как отличить подлинные банкноты от фальшивок? Самый надежный способ – пойти в банк и проверить деньги у специалистов. Это бесплатно, но не всегда возможно. Разберемся, когда нужно проявить особую бдительность и как отличить настоящие деньги от подделки самостоятельно.

Когда и где стоит проверять деньги?

Там, где нет специальных приборов проверки подлинности банкнот: в маленьком магазинчике, киоске, кафе, на рынке, неизвестной заправке. Риск возрастает, когда вы продаете что-то за наличные, будь то машина, мебель, электроника или личные вещи. Всегда проверяйте тысячные и пятитысячные банкноты, если продаете что-то с рук или получаете сдачу в маленьком несетевом магазине или кафе.

Как проверить банкноту без спецприборов?

Сейчас чаще всего встречаются банкноты образца 2004 года и моложе, остальные постепенно ветшают и выходят из оборота. У всех новых банкнот есть общие признаки подлинности, которые нетрудно проверить на просвет, на ощупь или изменяя угол зрения.

Крупные купюры стоит проверять особенно внимательно. Для них существуют дополнительные защитные признаки. Рассмотрим их на примере банкноты номиналом 5 000 рублей модификации 2010 года.

  1. Переливающийся герб Хабаровска: при наклоне купюры по нему перекатывается яркая блестящая полоса.
  2. Дополнительный водяной знак – портрет Н.Н. Муравьева-Амурского.
  3. Переливающаяся защитная нить на лицевой стороне: при наклоне банкноты отдельные цифры числа 5 000 «пританцовывают».
  4.  Красные и зеленые муаровые полосы на однотонном поле, заметные при наклоне.
  5. Микроперфорация, которую видно на просвет: ниже герба Хабаровска можно разглядеть ряды микроотверстий в виде числа 5 000.
  6.  Штрихи по краям и эмблема Банка России, выпуклые на ощупь.
  7. Серийный номер банкноты с цифрами разной высоты: цифры номера в левой части купюры плавно увеличиваются слева направо. Полный список признаков подлинности всех банкнот можно найти на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение показывает защитные признаки в интерактивном формате: сначала их можно посмотреть на экране смартфона и даже сымитировать проверку на просвет, при наклоне и на ощупь. Потренировавшись на виртуальной купюре, легко проверить все эти признаки на своей реальной банкноте. Скачать приложение можно бесплатно в App Store и Google Play.

Что делать, если попалась фальшивка?

Правило 1. Проверять купюры нужно до того, как они окажутся в вашем кошельке. Если есть малейшие сомнения, не берите такие деньги.

Правило 2. Если вы обнаружили подозрительную банкноту уже у себя в бумажнике, ни в коем случае не пытайтесь ей расплатиться. Если она и правда поддельная, самое меньшее, что вас ждет, – долгие объяснения с правоохранительными органами.

Правило 3. Отнесите сомнительную купюру в любой коммерческий банк. Возможно, деньги подлинные, просто поврежденные – тогда ваш бюджет не пострадает.

Экспертиза бесплатна. Чаще всего специалисты банка проводят ее сразу при вас. Если купюра повреждена, но подлежит обмену, банк выдаст вам новую.

Иногда и у банковских сотрудников возникают сомнения. Тогда они отправляют вашу купюру на проверку в Банк России. Если деньги окажутся настоящими, коммерческий банк зачислит их на указанный вами счет. Если же – увы и ах – банкнота фальшивая, ее стоимость вам не возместят.

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