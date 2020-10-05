Как построить беседку

Каждый владелец загородного дома мечтает о беседке на приусадебном участке. Такой элемент дизайна придает приусадебному участку изящности и функциональности. Беседки зачастую устанавливают возле больших деревьев и водоемов. При этом они могут быть как открытыми, так и закрытыми. Особенность таких конструкций в том, что они позволяют отдохнуть на свежем воздухе, не выезжая из территории.

Прежде чем приступать к строительству беседки, необходимо решить, какой именно тип конструкции вы хотите получить. После этого можно составить проект будущей беседки, что позволит визуально увидеть ее внешний вид, а также рассчитать количество материалов, которые пойдут на ее сооружение. Проектирование беседки можно провести самостоятельно, а можно скачать готовый проект в интернете.

Подготовительный этап. Возведение фундамента

Как только количество материала и вариант проекта будет определен, можно приступать к строительству беседки. И начинать нужно с сооружения фундамента. При создании фундамента стоит учесть тип конструкции. Если беседка будет создаваться из камня, то необходимо задуматься над обустройством качественного и надежного основания. Если же речь идет о деревянной конструкции, то вполне можно обойтись свайным мелкозаглубленным фундаментом.

После того, как основание под беседку будет готово, можно приступать к сооружению пола. Основание пола делается из бруса. Брус должен бить надежным и крепким, так как от него будет зависеть судьба всего пола. Соединяются брус между собой с помощью болтов.

Основание и крыша беседки

Когда пол беседки будет готов, можно приступать к возведению вертикальных стоек, которые будут выступать в роли каркаса. Крепление стоек проводится с помощью специальных уголков. Все деревянные элементы конструкции необходимо предварительно обработать антисептиком, что позволит снизить до минимума риск гниения. Для того, чтобы защититься от ветра и дождя, идеальным будет повесить брезентовые шторы. Такой вариант, во-первых очень бюджетный, а во-вторых один из самых простых.

Крыша создается на основании вертикальных стоек. При сооружении крыши особого внимания стоит уделить надежности ее конструкции, особенно это касается кровельного материала. Крыша должна легко выдерживать большие нагрузки, которые создаются под весом снежного покрова. После того, как крыша будет готова, можно приступать к отделке и обустройству беседки.

05.10.2020