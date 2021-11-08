Магазины «Зеленецкой» птицефабрики стали лучшей фирменной сетью местного товаропроизводите

Заслуженная победа «Зарни Сорс», что в переводе с коми языка означает «Золотой Гребешок», - крупнейшая в регионе торговая сеть. Сегодня успешно работают и снабжают покупателей свежей и вкусной продукцией 49 магазинов в Коми, семь магазинов в Кирове и четыре в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Как отметили на предприятии, торговая сеть постоянно развивается, большинство магазинов уже работают в режиме самообслуживания. «Мы стараемся всегда идти в ногу со временем и создавать комфортные условия для наших покупателей. В прошлом году совместно с единым сервисом доставки Сыктывкара мы проработали возможность доставки нашей продукции. Кроме того, перешли на новый технологический уровень и провели масштабное переоснащение в торговой сети и на производстве. Серьезно модернизировали торговое оборудование, обновили кассовое решение, ускорили работу безналичной оплаты. А расширенный штрих-код, нанесенный на каждую единицу продукции, позволил усилить контроль за сроками реализации и запустить программу скидок», – рассказал начальник отдела реализации птицефабрики Константин Поздеев.

Секрет популярности

Сегодня магазины с золотым цыпленком хорошо знакомы жителям Коми, там всегда много покупателей. Объяснение этому простое: 80% продукции птицефабрики сегодня

реализуется через фирменные торговые точки. Что это дает покупателю? В собственных магазинах представлен весь ассортимент предприятия, более 400 наименований мясных изделий, колбас, деликатесов и полуфабрикатов: выбор на любой вкус. Дважды в день магазины пополняются свежим товаром! Продукция производится из охлажденного сырья с использованием натуральных ингредиентов и специй, а потому ценится за максимально «чистый» состав. Передовая технология упаковки в модифицированной атмосфере позволяет сохранить свежесть продукции до 14 суток. Высокое качество мясных изделий подтверждают многочисленные медали и дипломы конкурсов, выставок и ярмарок, в том числе международного уровня.

Выбираем наше

По итогам всероссийского конкурса Минпромторг России признал «Зарни Сорс» лучшей фирменной сетью местного товаропроизводителя. И по праву! Многие жители

Коми доверяют именно своему производителю, любят и ценят «Зеленецкую» продукцию. А в недавнем интервью Глава региона Владимир Уйба признался, что

ранее не употреблял в пищу куриное мясо, однако посетив птицефабрику, лично убедился в качестве продукта и теперь отдает предпочтение исключительно

продукции местного производства. Поздравляем коллектив предприятия с заслуженной победой! Продолжайте радовать своих покупателей вкусными и свежими продуктами. Республике Коми есть, чем гордиться!