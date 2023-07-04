В Сыктывкаре молодая девушка-водитель сбила велосипедистку

3 июля в столице Коми сбили 44-летнюю велосипедистку. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Это случилось в 21:30. 21-летняя девушка за рулем Kia ехала по улице Орджоникидзе со стороны улицы Панева в направлении Октябрьского проспекта. На нерегулируемом перекрестке Орджоникидзе и Морозова водитель не уступила дорогу и сбила велосипедистку, которая двигалась по улице Морозова со стороны улицы Маегова.