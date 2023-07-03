В Коми водитель на "семерке" вылетел в кювет и перевернулся

2 июля в Усть-Вымском районе произошло ДТП: ВАЗ-2107 опрокинулся в кювет, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла в 18.10 в поселке Казлук. 47-летний мужчина ехал за рулем «семерки» по улице Центральной. На 75-м километре автодороги Вогваздино – Яренск водитель не справился с управлением. Из-за этого легковушка съехала в кювет и опрокинулась.