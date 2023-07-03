В Сыктывкаре в аварии с "четверкой" пострадали три пассажира Kia

2 июля в Эжве произошла авария: на перекрестке столкнулись ВАЗ и в Kia Cerato. Об этом и пострадавших в ДТП рассказали в Госавтоинспекции региона.

Как сообщили в ГИБДД, инцидент произошел в 14:00, когда 48-летний мужчина за рулем ВАЗ-2104 ехал со стороны села Зеленец по Ухтинскому шоссе. На перекрестке у дома №22 по улице Клинина он стал выполнять левый поворот на разрешающий сигнал светофора, но не уступил дорогу Kia Cerato, который двигался навстречу и столкнулся с ней.