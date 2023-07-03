В Сыктывкаре в аварии с "четверкой" пострадали три пассажира Kia

2 июля в Эжве произошла авария: на перекрестке столкнулись ВАЗ и в Kia Cerato. Об этом и пострадавших в ДТП рассказали в Госавтоинспекции региона.
Как сообщили в ГИБДД, инцидент произошел в 14:00, когда 48-летний мужчина за рулем ВАЗ-2104 ехал со стороны села Зеленец по Ухтинскому шоссе. На перекрестке у дома №22 по улице Клинина он стал выполнять левый поворот на разрешающий сигнал светофора, но не уступил дорогу Kia Cerato, который двигался навстречу и столкнулся с ней.
В результате пострадали несколько человек. У 30-летней пассажирки Kia ушиб грудной клетки. 58-летний мужчина, находившийся на пассажирском сиденье иномарки, получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб надбровной дуги справа. У 23-летнего пассажира черепно-мозговая травма и сортясение мозга.
По информации ГИБДД, все пострадавшие были госпитализированы.