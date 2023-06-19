В Сыктывкаре водитель-новичок устроил ДТП с пострадавшим

18 июня в столице Коми произошла авария: на дороге столкнулись два отечественных автомобиля марки ВАЗ. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

Как сообщили в УГИБДД по Коми, авария произошла в Сыктывкаре 18 июня в 10:40. Мужчина 1997 года рождения за рулем Lada Kalina ехал по второстепенной дороге улицы 65 лет Победы. На нерегулируемом перекрестке с улицей Пермской не уступил дорогу и столкнулся с Lada Granta.