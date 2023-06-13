В Сыктывкаре 13-летний мотоциклист протаранил ВАЗ

12 июня в столице Коми произошло ДТП с участием подростка на мотоцикле. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Происшествие случилось 12 июня в 13:20. 13-летний подросток, управляя мотоцикл Seven, двигался по улице Весенней со стороны Октябрьского проспекта в направлении улицы Емвальской. Напротив дома №9 по улице Весенней при выполнении обгона он врезался в "Ладу Гранта", которая двигалась попутно впереди и выполняла левый поворот в дворовую территорию.