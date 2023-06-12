За сутки в Сыктывкаре сбили пешехода и ребенка на велосипеде

За минувшие сутки в столице Коми произошло два ДТП с пешеходами. В обоих случаях пострадали люди. об этом рассказали в Госавтинспекции региона.

Первое ДТП случилось 11 июня около 17.30. Водитель 1991 года рождения за рулем Kia Rio ехал по улице Малышева со стороны Октябрьского проспекта в направлении улицы Лыткина. Напротив дома №24 по улице Малышева он сбил пешехода, который переходил проезжую часть вне "зебры". Он заработал закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины лица, рваную рану бедра. Госпитализирован. Пешеход получил штраф за переход дороги в неположенном месте.