В Сыктывкаре ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки

6 июня в столице Коми женщина-водитель за рулем Mitsubishi Outlander сбила ребенка. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По информации ГИБДД, это случилось в 09:10. 68-летняя женщина, за рулем Mitsubishi, двигалась по Октябрьскому проспекту со стороны улицы Димитрова в направлении улицы Куратова. На нерегулируемом перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Куратова, напротив дома №91 по улице Куратова, выполняя левый поворот, водитель наехала на велосипедиста, который, не спешившись, ехал по зебре.