В Сыктывкаре начинающий водитель Kia не пропустил УАЗ "Патриот"

4 июня в Сыктывкаре столкнулись Kia Spectra и УАЗ "Патриот". В результате пострадала пассажирка внедорожника. об этом рассказали в ГИБДД региона.

Как сообщили в Госавтоинспекции, этоп роизошло в 23:00, когда 32-летний мужчина за урлем Kia Spectra выезжал с прилегающей территории дома №45 по улице Мира. Водитель иномарки не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем УАЗ "Патриот", который двигался по улице Мира со стороны улице Славы в направлении улицы Маяковского.