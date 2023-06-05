В Сыктывкаре начинающий водитель Kia не пропустил УАЗ "Патриот"

4 июня в Сыктывкаре столкнулись Kia Spectra и УАЗ "Патриот". В результате пострадала пассажирка внедорожника. об этом рассказали в ГИБДД региона.
Как сообщили в Госавтоинспекции, этоп роизошло в 23:00, когда 32-летний мужчина за урлем Kia Spectra выезжал с прилегающей территории дома №45 по улице Мира. Водитель иномарки не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем УАЗ "Патриот", который двигался по улице Мира со стороны улице Славы в направлении улицы Маяковского.
В результате ДТП 27-летняя пассажирка "Патриота" получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и автотравму. Не госпитализирована. От более тяжких последствий пострадавшую спасли пристегнутые ремни безопасности.
Виновник ДТП получил водительские права в прошлом году.