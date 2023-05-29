В Сыктывкаре в аварии с двумя иномарками пострадал пятилетний ребенок

28 мая в столице Коми произошло ДТП с двумя иномарками, где пострадал пятилетний ребенок. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Как рассказали в ГИБДД, это случилось около 20:30 на перекрестке улиц Интернациональной и Домны Каликовой. Мужчина 1965 года рождения за рулем Mazda 3 двигался по Интернациональной, но на пересечении с улицей Домны Каликовой не пропустил Daewoo Nexia, в результате чего автомобили столкнулись.
В результате аварии пострадали два человека. Первой оказалась женщина 1986 года рождения, которая находилась за рулем Daewoo Nexia. У нее диагностированы сотрясение, черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей. Также пострадал пассажир Daewoo — пятилетний ребенок. У мальчика черепно-мозговая травма, сотрясение и ушиб мягких тканей головы. Пострадавшие не госпитализированы. Ребенок находился в автокресле.
Водитель Mazda за рулем — с 1995 года.