В Сыктывкаре в аварии с двумя иномарками пострадал пятилетний ребенок

28 мая в столице Коми произошло ДТП с двумя иномарками, где пострадал пятилетний ребенок. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Как рассказали в ГИБДД, это случилось около 20:30 на перекрестке улиц Интернациональной и Домны Каликовой. Мужчина 1965 года рождения за рулем Mazda 3 двигался по Интернациональной, но на пересечении с улицей Домны Каликовой не пропустил Daewoo Nexia, в результате чего автомобили столкнулись.