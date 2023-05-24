В Сыктывкаре водитель Volkswagen сбил ребенка и врезался в автобус

23 мая в столице Коми произошла авария. Водитель немецкого авто сбил мальчика и въехал в автобус. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось в 11:30, когда мужчина 1966 года рождения за рулем иномарки ехал по улице Орджоникидзе. Напротив дома №73/2 он наехал на мальчика 2014 года рождения, который перебегал дорогу в неположенном месте. После этого машина столкнулась с автобусом, который двигался позади в попутном направлении. От удара в салоне общественного транспорта упала девочка 2019 года рождения.