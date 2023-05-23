В Коми под колеса авто попали девушка на электросамокате и бабушка на велосипеде

22 мая в Усинске сбили девушку. Она передвигалась на электросамокате и угодила под колеса автомобиля марки Toyota. Об этом рассказали в ГИБДД республики.

По информации Госавтоинспекции, это случилось около 13:53. Водитель 1982 года рождения за рулем иномарки выезжала с территории двора дома № 16 по улице Строителей. Внезапно на ее пути оказалась 18-летняя девушка на электросамокате, которая пересекала дорогу по линии тротуара. Женщина не успела ничего предпринять и сбила ее.