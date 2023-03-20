В Коми в аварии с микроавтобусом погибла женщина

19 марта на трассе в Коми разбился микроавтобус. В аварии погиб человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

Как сообщили в ГИБДД, авария произошла в 16:00 на трассе Ираель – Ижма. 43-летний водитель Hyundai Starex ехал со стороны поселка Ираель в сторону Ижмы. На 82 километре трассы Ираель - Ижма - Усть-Цильма он не справился с управлением и машина вылетела в кювет, где опрокинулась.