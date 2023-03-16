В Сыктывкаре в столкновении "Гранты" и "Калины" пострадал ребенок

16 марта в столице Коми в столице Коми произошла авария. Около 7:35 столкнулись "Лада Калина" и "Лада Гранта", в результате чего пострадал ребенок. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как сообщили в ГИБДД, это случилось, когда девушка 1999 года рождения ехала за рулем "Калины" по улице Дырносской со стороны обхода Сыктывкара, направляясь к улице Индустриальной. На перекрестке Дарносской и Панева она не учла дистанцию и врезалась в "Гранту", за рулем которой была женщина 1983 года рождения.