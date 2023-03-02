В Сыктывкаре 10-летний мальчик перебегал дорогу и попал под машину

1 марта в столице Коми произошло ДТП с ребенком. Под колеса иномарки попал 10-летний мальчик. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Как сообщили в Госавтоинспекции, это случилось в 12:34, когда водитель 1975 года рождения за рулем “Пежо 3008” двигался по улице Южной. Напротив дома №4 он сбил ребенка — мальчика 2013 года рождения, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
У ребенка ушибы головы и бедра. Он не госпитализирован.
Водитель привлекался за нарушения всего два раза, при этом за рулем он с 2003 года.
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