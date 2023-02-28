У остановки в Сыктывкаре столкнулись два автобуса

27 февраля в столице Коми произошла авария: два автобуса столкнулись прямо у остановки. Об этом рассказали в Управлении ГИБДД республики.

Как рассказали в Госавтоинспекции, это произошло в 17:40, когда мужчина 1964 года рождения за рулем автобуса ПАЗ маршрута №33а двигался по улице Морозова. Напротив дома №113/1 он начал подъезжать к остановке, но не справился с управлением и врезался прямо в ПАЗ маршрута №17, который в этот момент остановился, чтобы высадить пассажиров.