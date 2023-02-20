В Коми в жесткой аварии с грузовиком пострадали четыре человека

В Койгородском районе произошла авария, где пострадали сразу четыре человека. На дороге столкнулись Hyundai Creta и грузовик Scania, сообщили в Госавтоинспекции.

По информации ГИБДД, это случилось 19 февраля в 8:10, когда 38-летний водитель за рулем Hyundai, двигался со стороны Койгородка к Пермскому краю. На 8 км трассы Верхний Турунъю - Кудымкар он не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в грузовик Scania.