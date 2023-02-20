В Коми в жесткой аварии с грузовиком пострадали четыре человека

В Койгородском районе произошла авария, где пострадали сразу четыре человека. На дороге столкнулись Hyundai Creta и грузовик Scania, сообщили в Госавтоинспекции.
По информации ГИБДД, это случилось 19 февраля в 8:10, когда 38-летний водитель за рулем Hyundai, двигался со стороны Койгородка к Пермскому краю. На 8 км трассы Верхний Турунъю - Кудымкар он не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в грузовик Scania.
В результате пострадали водитель кроссовера и три пассажирки. Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, а также закрытым переломом левого бедра со смещением, открытым переломом костей правой голени, переохлаждением и травматическим шоком второй степени.
41-летняя пассажирка получила черепно-мозговую травму, сортясение и травматический вывих тазобедренного сустава.53-летняя пассажирка Hyundai также получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, а 42-летняя женщина - ушибы шейного отдела позвоночника, грудной клетки и передней брюшной стенки. Все пострадавшие были госпитализированы.
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