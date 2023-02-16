В Коми в жесткой лобовой аварии на встречке пострадали три человека

15 февраля в Ухте произошла серьезная авария с пострадавшими. На дороге лоб в лоб столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Как рассказали в дорожной полиции, это случилось около 10:50 на подъезде к поселку Водный. Водитель 1962 года рождения за рулем “Рено” ехал по первому километру и выскочил на встречную полосу. Там он врезался в “Гольф”, за рулем которого был водитель 1993 года рождения.