В Сыктывкаре в аварии с такси пострадал ребенок

14 февраля в столице Коми произошла авария с участием такси. Об этом рассказали в ГИБДД.
По информации Госавтоинспекции, это случилось в 16:10, когда водитель Kia Sorento выезжал со двора дома №5а по улице гаражной. При этом он не пропустил Renault Logan, который двигался по главной дороге улице Гаражной и столкнулся с ним.
В аварии пострадала семилетняя девочка, которая была на заднем сиденье такси. У нее диагностировали ушиб шейного отдела позвоночника. От тяжких травм ребенка спасли пристегнутые ремни безопасности. За медицинской помощью пострадавшая обратилась позже вместе с родителями.