На трассе Сыктывкар-Эжва столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

12 февраля на трассе в Эжве произошла жесткая авария, где столкнулись сразу три авто. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях и Госавтоинспекция Коми.

По данным ГИБДД, это произошло в 17:20 на трассе Сыктывкар-Эжва в районе Емваля. По предварительной информации, водитель автомобиля SsangYong двигался со стороны Сыктывкара. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где врезался в Citroen, после чего протаранил идущий позади него Suzuki.