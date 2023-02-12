На трассе Сыктывкар-Эжва столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

12 февраля на трассе в Эжве произошла жесткая авария, где столкнулись сразу три авто. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях и Госавтоинспекция Коми.
По данным ГИБДД, это произошло в 17:20 на трассе Сыктывкар-Эжва в районе Емваля. По предварительной информации, водитель автомобиля SsangYong двигался со стороны Сыктывкара. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где врезался в Citroen, после чего протаранил идущий позади него Suzuki.
В результате ДТП пострадала пассажирка Citroen. У женщины диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и вывих нижней челюсти. Подробности уточняются.
Видео с места происшествия смотрите в нашем Telegram-канале.