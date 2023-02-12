В ДТП в Коми пострадала пятилетняя девочка

11 февраля в Усинске произошло ДТП, в результате которого пострадал пятилетний ребенок. Девочка получила травмы и и оказалась в больнице. Об этом рассказали в ГИБДД республики.

По информации дорожной полиции, это случилось в 12:20, когда 29-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota RAV4, двигался по улице Возейской со стороны улицы Мира. На регулируемом перекрестке с улицей Приполярной он повернул налево, на зеленый свет, но не уступил дорогу Hyundai Creta, который двигался встречно также на разрешающий сигнал светофора. Автомобили столкнулись.