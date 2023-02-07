В Сыктывкаре произошла авария с машиной такси, пострадал человек

6 февраля в столице Коми произошла авария. Водитель такси на Volkswagen Polo врезался в два ВАЗа.

Как сообщили в Госавтоинспекции, это случилось в 13:40, когда 47-летний таксист ехал по улице Карла Маркса со стороны улицы Чкалова к улице Печорской. Поворачивая налево, он не пропустил других и сначала врезался в "Ладу Ларгус", а потом в "Ладу Калину", которые ехали навстречу.