В Сыктывкаре пьяный водитель "Приоры" протаранил Kia Rio

5 февраля в столице Коми произошла серьезная авария на Октябрьском проспекте. Об этом рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

По информации ГИБДД, это случилось около 03:47, когда пьяный мужчина 1992 года рождения за рулем Lada Priora двигался по Октябрьскому проспекту. Напротив дома № 168 он не справился с управлением и вылетел на встречку, где протаранил Kia Rio.