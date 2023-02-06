В Коми водитель попал под колеса своего же авто

5 февраля в Выльгорте водитель отечественного авто попал под колеса своей же машины. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Как пояснили в ГИБДД, это случилось в 12:30, когда 58-летний водитель "Лады Веста" поставил автомобиль на заднюю передачу, а затем вышел из машины, чтобы вытолкать ее из снега. Вот только он не учел, что необходимо было принять меры безопасности, в результате чего автомобиль, не поставленный на тормоз, покатился назад и наехал прямо на водителя.