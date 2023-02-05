В Коми Toyota с шестилетней девочкой в салоне врезалась в КамАЗ

4 февраля в Коми произошла авария. В ней пострадала шестилетняя девочка. Об этом рассказали в Управлении ГИБДД региона.

По инофрмации Госавтонспекции, это случилось в Усинске около 15:09, когда водитель за рулем Toyota Land Cruiser Prado, ехал в поселок Парма. На 43 км дороги "подъезд к Усинску" он решил обогнать КамАЗ в зоне действия запрещающего знака, нарушил ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, который двигался в попутном направлении и начал поворачивать.