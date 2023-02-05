В Коми Toyota с шестилетней девочкой в салоне врезалась в КамАЗ

4 февраля в Коми произошла авария. В ней пострадала шестилетняя девочка. Об этом рассказали в Управлении ГИБДД региона.
По инофрмации Госавтонспекции, это случилось в Усинске около 15:09, когда водитель за рулем Toyota Land Cruiser Prado, ехал в поселок Парма. На 43 км дороги "подъезд к Усинску" он решил обогнать КамАЗ в зоне действия запрещающего знака, нарушил ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, который двигался в попутном направлении и начал поворачивать.
В результате аварии пострадала шестилетняя пассажирка, которая получила перелом плеча. Девочка ехала в машине без удерживающего устройства.
Стаж вождения виновника аварии - с 2000 года.
Напомним, ранее, 3 февраля, на трассе Сыктывкар-Ухта также произошло ДТП с внедорожником. Виновником аварии оказался водитель без прав, сообщает ГИБДД по Коми. На 287 километре трассы его машина съехала в правый кювет и перевернулась. Водитель и пассажир оказались в больнице, а пассажир еще и получил штраф. Дело в том, что он оказался не пристегнут.