В Сыктывкаре сбили ребенка: момент попал на видео

В ГИБДД Коми опубликовали видео с ребенком, которого сбили в Сыктывкаре во дворе дома по улице Коммунистической. Это произошло 29 ноября в 13:32.

Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель 1982 ода рождения за рулем Kia Ceed ехал по двору дома №66 по улице Коммунистической от последнего подъезда к первому. Проезжая мимо четвертого подъезда мужчина сбил ребенка, который перебегал дорогу.