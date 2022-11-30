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В Сыктывкаре сбили ребенка: момент попал на видео

В Сыктывкаре сбили ребенка: момент попал на видеоГИБДД по Коми / Фото с места аварии

В ГИБДД Коми опубликовали видео с ребенком, которого сбили в Сыктывкаре во дворе дома по улице Коммунистической. Это произошло 29 ноября в 13:32.

Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель 1982 ода рождения за рулем Kia Ceed ехал по двору дома №66 по улице Коммунистической от последнего подъезда к первому. Проезжая мимо четвертого подъезда мужчина сбил ребенка, который перебегал дорогу.

В результате мальчик 2013 года рождения получил ушиб левого бедра и оказался в больнице.

Как отметили в ГИБДД, в Сыктывкаре участились случаи аварий с детьми. С начала 2022 года травмы получили 46 человек, а в ноябре пострадали 6 детей. У них зафиксированы ушиб затылочной области, шейного отдела позвоночника и бедра.

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