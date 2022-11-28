В Сыктывкаре водитель "Форда" сбил 13-летнюю девочку

27 ноября в столице Коми случилось ДТП. На пешеходном переходе сбили ребенка. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Как рассказали в ГИБДД по Коми, это произошло в 11:50, когда 47-летний мужчина за рулем Ford ехал по улице Петрозавтодской со стороны улицы Малышева, направляясь к улице Тентюковской. На переходе возле дома №110 по улице Тентюковской он сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу.