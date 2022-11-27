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В Сыктывкаре водитель "Лады" сбил 17-летнюю девушку

В Сыктывкаре водитель "Лады" сбил 17-летнюю девушкуГИБДД по Коми

26 ноября в столице Коми сбили человека.  Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Как рассказали в ГИБДД, авария произошла в 12:55 на улице Морозова. Водитель 1951 года рождения за рулем “Лады” сбил несовершеннолетнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сыктывкарка 2005 года рождения получила ушибы головы и шеи. Сейчас она в больнице. 

Напомним, 25 ноября под колеса авто попала другая сыктывкарка. Водитель "ВАЗ-2114" сбил женщину 1985 года рождения.

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