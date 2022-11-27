В Сыктывкаре водитель "Лады" сбил 17-летнюю девушку

26 ноября в столице Коми сбили человека. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Как рассказали в ГИБДД, авария произошла в 12:55 на улице Морозова. Водитель 1951 года рождения за рулем “Лады” сбил несовершеннолетнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Сыктывкарка 2005 года рождения получила ушибы головы и шеи. Сейчас она в больнице.
Напомним, 25 ноября под колеса авто попала другая сыктывкарка. Водитель "ВАЗ-2114" сбил женщину 1985 года рождения.