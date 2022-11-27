В Сыктывкаре водитель "Лады" сбил 17-летнюю девушку

26 ноября в столице Коми сбили человека. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Как рассказали в ГИБДД, авария произошла в 12:55 на улице Морозова. Водитель 1951 года рождения за рулем “Лады” сбил несовершеннолетнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.