В аварии под Сыктывкаром пострадал водитель Тойоты

23 ноября под Сыктывкаром произошла авария. В 09:51 водитель за рулем Toyota Hilux улетел в кювет. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Как рассказали в ГИБДД, авто управлял мужчина 1967 года рождения. Он ехал по дороге "Обход города Сыктывкара", но на 24 километре вдруг не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.