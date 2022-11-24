В аварии под Сыктывкаром пострадал водитель Тойоты

23 ноября под Сыктывкаром произошла авария. В 09:51 водитель за рулем Toyota Hilux улетел в кювет. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Как рассказали в ГИБДД, авто управлял мужчина 1967 года рождения. Он ехал по дороге "Обход города Сыктывкара", но на 24 километре вдруг не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.
К счастью, скорую помощь вызывать не пришлось. Мужчине повезло, и он отделался ушибленной раной, ссадиной, сотрясением и черепно-мозговой травмой. За рулем водитель уже с 2006 года, а в течение года привлекался 3 раза.