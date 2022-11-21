Рядом с Сыктывкаром лесовоз вылетел с трассы и попал в кювет

Недалеко от Сыктывкара рядом с Эжвой произошло ДТП с участием лесовоза. Большегруз съехал в кювет и перевернулся.

Лесовоз заметили 21 ноября в районе 10 часов утра рядом с Эжвой на развороте между Сыктывкаром в сторону поселка Мандач на большой объездной. Со слов очевидцев, водитель большегруза не справился с управлением, вылетел с трассы и перевернулся. Срубленные деревья оказались на проезжей части. В видеокадрах от очевидца заметно, что машинам приходится медленно и неспешно объезжать место ДТП.