В 2023 году в России изменится оформление водительских прав

МВД разработало проект поправок в приказ о введении в действие водительского удостоверения, пишет «Российская газета». Согласно поправкам устанавливается действительность водительского удостоверения высших категорий составов транспортных средств для низших. Например, сейчас водитель, имеющий категорию «СЕ», то есть который может управлять грузовиком с прицепом, не может управлять легковушкой с прицепом. Для этого ему надо пройти обучение и сдать на категорию «ВЕ». Поправки в закон эту несправедливость отменяют.

Когда они вступят в силу, то такому водителю не потребуется проходить обучение и сдавать на новую категорию. Если у него открыты категории «СЕ» и «В», а стаж по категории «В» больше года, он может водить легковой автомобиль с прицепом. Ему даже поставят в права категорию «ВЕ».

Он также сможет управлять, например, «ГАЗоном Next» с прицепом. Ведь это среднетоннажный грузовик. Чтобы им управлять, надо иметь открытой подкатегорию «С1». Однако категория «С» разрешает управление среднетоннажными грузовиками. Поэтому водителю с категорией «СЕ» можно будет управлять и «ГАЗоном» с прицепом.

Предполагается, что поправки в закон вступят в силу с 1 марта. Но, чтобы они заработали, подготовлены поправки в приказ МВД, который и уточняет все нюансы присвоения новых категорий при выдаче прав. Эти поправки в приказ также должны вступить в силу одновременно с поправками в закон.