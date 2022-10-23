На трассе в Коми прицеп МАЗа вылетел на встречку и врезался в большегруз

22 октября в Ухте произошла авария с двумя грузовиками. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 19:10, когда водитель МАЗа с прицепом, двигался по автодороге Сыктывкар - Ухта. На 302 километре дороги он не учел безопасную скорость и его прицеп стало заносить. Многотонная конструкция выехала на встречку и врезалась в International.