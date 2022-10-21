В Коми насмерть сбили 62-летнего пешехода

В Воркуте произошла смертельная авария: под колеса авто попал 62-летний мужчина, который переходил дорогу. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По информации ГИБДД, это случилось 20 октября в 18:20. 36-летний водитель за рулем "Лада Веста" ехал по бульвару пищевиков в Воркуте и напротив дома №35а наехал на пешехода, который переходил дорогу по зебре.