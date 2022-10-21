В Коми насмерть сбили 62-летнего пешехода

В Воркуте произошла смертельная авария: под колеса авто попал 62-летний мужчина, который переходил дорогу. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
По информации ГИБДД, это случилось 20 октября в 18:20. 36-летний водитель за рулем "Лада Веста" ехал по бульвару пищевиков в Воркуте и напротив дома №35а наехал на пешехода, который переходил дорогу по зебре.
От удара 62-летний мужчина, который попал под колеса, получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу на скорой. Нос пасти жизнь пострадавшего врачам не удалось. Он умер в реанимации.